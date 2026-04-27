Damit machten sich die Anpassungen bei der Anlagestrategie bezahlt, die von der Publica 2022 beschlossen worden waren. Diese hätten sich positiv auf die Leistung ausgewirkt, hiess es im Geschäftsbericht 2025, der am Montag veröffentlicht wurde.
Erstmals überstieg der Bruttomarktwert des eigenen Schweizer Immobilienportfolios die Vier-Milliarden-Marke. Das nächste Update der Anlagestrategie steht denn auch schon in den Startlöchern, wie aus dem Bericht hervorgeht, und soll Mitte dieses Jahres in Kraft treten.
Publicas Perspektive ist langfristig: «Die Entscheidungen von heute tragen zur finanziellen Sicherheit von morgen bei», schrieb die Pensionskasse des Bundes. So sollen den versicherten und rentenbeziehenden Personen auch in Zeiten von Krieg, wirtschaftlicher Unsicherheit und technologischer Veränderung gute Vorsorgeleistungen geboten werden.
Zu Veränderungen wird es auch bei Publica kommen: Einerseits soll ein Chatbot auf der Webseite das Angebot benutzungsfreundlicher machen. Andererseits gab es in der jüngsten Vergangenheit einige personelle Wechsel.
(AWP)