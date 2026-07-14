Aufschwung im zweiten Quartal

Der Hypothekenmarkt legte laut dem Hypothekenvermittler im zweiten Quartal des Jahres mit 22'130 neuen Krediten (+5,0 Prozent) und einem Volumen von 20,2 Milliarden Franken (+10,3 Prozent) gegenüber dem Startquartal 2026 zu. Das zweite Quartal profitiere regelmässig von der Belebung der Immobilientransaktionen im Frühjahr. Allerdings bleibe der Markt damit noch unter dem Niveau der Vorjahresperiode, schreibt Resolve unter Berufung auf Daten der Schweizerischen Nationalbank (SNB) und auf eigene Zahlen.