Die Aussetzung des Handels mit Evergrande-Aktien folgt auf jüngste Medienberichte über Ermittlungen gegen Angestellte des Unternehmens. Am Mittwoch etwa berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg, dass der Vorstandsvorsitzende Hui Ka Yan unter Polizeikontrolle gestellt worden sei. China Evergrande teilte am Donnerstagabend (Ortszeit) per Börsenmitteilung in Hongkong mit, dass das Unternehmen von den Behörden darüber informiert worden sei, dass Hui Ka Yan Gegenstand von «verpflichtenden Massnahmen» wegen des Verdachts «illegaler Verbrechen» sei. Das Aussenministerium in Peking hatte am Nachmittag bei seiner täglichen Pressekonferenz in Peking angesprochen auf Berichte noch keine Details genannt. «Ich habe die Information, von der sie sprechen, nicht», sagte Sprecherin Mao Ning.