So dürften sich auf dem Wohnungsmarkt die Ungleichgewichte verschärfen, schreibt die Immobilienberatungsfirma am Donnerstag. Denn der Nettozuwachs an Wohnungen habe sich im Jahr 2025 weiter verringert. Und im ersten Quartal sei das Angebot an Mietwohnungen zwar stabil geblieben, die gleichzeitig weiter robuste Nachfrage verschärfe allerdings das Ungleichgewicht am Markt weiter. Besonders angespannt sei dabei die Lage in der Zentralschweiz, in Genf und in Graubünden.