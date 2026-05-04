Angesichts der aktuellen Daten korrigiert der Immobilienbewerter seine Prognosen für das Gesamtjahr leicht nach oben. Nachdem im Februar 2026 noch von einem Wachstum von 2 bis 3 Prozent ausgegangen worden ist, engt RealAdvisor nun die Preiswachstumsprognose für das Gesamtjahr am oberen Ende ein und geht von rund 3,0 Prozent Wertzuwachs aus.