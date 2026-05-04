Der Markt zeige zu Beginn des Jahres eine robuste Dynamik, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Dabei steigen die Preise für Wohnungen laut RealAdvisor deutlich schneller als die für Einfamilienhäuser. Begründet wird das Preiswachstum von den erneut niedrigen Zinsen und eines nach wie vor knappen Angebots.
Im ersten Quartal 2026 seien die Preise für Eigentumswohnungen in der Schweiz um 1,4 Prozent gestiegen. Im Verlauf der letzten zwölf Monate betrage das Plus 4,1 Prozent. Bei den Einfamilienhäusern legten die Preise im vergangenen Quartal um 0,7 Prozent zu und im Jahresvergleich um 2,8 Prozent.
Noch höhere Preise erwartet
Regional betrachtet seien die Preise besonders in der Westschweiz und in Graubünden angestiegen. In den Ballungsräumen der Romandie beziffert RealAdvisor den Preisschub etwa in der Umgebung Sion für Wohnungen auf 2,3 Prozent.
Noch deutlicher nach oben ging es im Kanton Graubünden. Hier zogen die Preise auf kantonaler Ebene für Wohnungen um satte 8,9 Prozent und für Häuser um 5,3 Prozent innerhalb der letzten zwölf Monate an.
Angesichts der aktuellen Daten korrigiert der Immobilienbewerter seine Prognosen für das Gesamtjahr leicht nach oben. Nachdem im Februar 2026 noch von einem Wachstum von 2 bis 3 Prozent ausgegangen worden ist, engt RealAdvisor nun die Preiswachstumsprognose für das Gesamtjahr am oberen Ende ein und geht von rund 3,0 Prozent Wertzuwachs aus.
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(AWP)