In der zweiten Anklage wirft die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) Benko vor, Bargeld in Höhe von 120'000 Euro sowie Luxusuhren und andere Wertgegenstände im Wert von 250'000 Euro beiseite geschafft zu haben. Die Gegenstände sollen in einem Tresor bei Angehörigen versteckt gewesen sein. Der Strafrahmen reicht von einem bis zu zehn Jahren Haft.