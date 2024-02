«Wir sind in Deutschland auch beim Bauen nicht mehr wettbewerbsfähig», sagte der Präsident des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA), Andreas Mattner, in Berlin bei der Vorstellung des Gutachtens. In Deutschland fehlten bereits in diesem Jahr mehr als 600.000 Wohnungen. Bis zum kommenden Jahr steige diese Zahl auf 720.000, bis 2027 sogar auf 830.000. «Die Analyse der Experten ist nicht nur ein Wake-up-Call, sondern in einigen Punkten ein regelrechter Sirenen-Alarm», sagte Mattner. Er kritisierte hohe finanzielle Belastungen durch Steuern, Abgaben und staatliche Auflagen. Diese Staatsquote liege bei 37 Prozent der Herstellungskosten. «Es ist der Staat, der hier die fette Beute macht», sagte der ZIA-Präsident.