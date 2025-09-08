Die Mieteinnahmen stiegen um 6 Prozent auf 91,1 Millionen Franken, wie der auf Wohnimmobilien spezialisierte Fonds am Montag mitteilte. Der Gesamterfolg inklusive Neubewertungen erhöhte sich um 21 Prozent auf 135,5 Millionen. Der Marktwert des Portfolios nahm insgesamt um fast 10 Prozent auf 2,54 Milliarden Franken zu.