Konkret nahmen die Mietzinseinnahmen im Berichtssemester (per Ende 2025) um 1,4 Prozent auf 46,2 Millionen Franken zu. Die Mietausfallrate verharrte dabei laut Mitteilung vom Montag bei 1,7 Prozent. Das Total der Erträge (46,6 Mio) verringerte sich im Vergleich zur Vorjahresperiode allerdings leicht. Dies sei insbesondere auf den Wegfall bei der Position «Einkauf in laufende Erträge» zurückzuführen, da im Vergleich zum Vorjahr in der vorliegenden Berichtsperiode keine Kapitalerhöhung stattgefunden habe.