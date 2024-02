So stiegen die Bruttoerträge um 2,7 Prozent auf 42,3 Millionen Franken, wie es in einer Mitteiliung vom Dienstag heisst. Der Anstieg beruhe sowohl auf Akquisitionen als auch auf Mietzinserhöhungen. Die Mietausfallrate stieg leicht auf 2,1 von 1,9 Prozent im Vorjahr. Dies liege hauptsächlich daran, dass Objekte in Liegenschaften, die saniert oder bald ersetzt werden, nicht mehr vermietet worden seien.