Insgesamt wurden laut einer Mitteilung vom Donnerstag 268'885 neue Aktien zu einem Preis von 112 Franken ausgegeben. Die Anzahl der sich im Umlauf befindenden Anteile erhöht sich damit auf insgesamt 1,08 Millionen Anteile, welche alle bereits für das Geschäftsjahr 2026 ausschüttungsberechtigt sind. Die Liberierung der neuen Anteile erfolgt am 13. Mai.