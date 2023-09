«Obwohl die Kapitalerhöhung unterzeichnet war, sind wir in Anbetracht der momentan schwierigen Lage an den Finanzmärkten mit dem Ergebnis zufrieden», liess sich Verit-CEO Bernhard Klöpfer in der Mitteilung zitieren. Der Emissionserlös werde für den Ausbau des Immobilienportfolios sowie für die nachhaltige Entwicklung der Bestandesliegenschaften verwendet.