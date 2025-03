Der Internetportal-Betreiber Scout24 (ImmoScout24) will seine Aktionäre am Erfolg der vergangenen zwölf Monate teilhaben lassen und die Dividende erhöhen. Für das abgeschlossene Jahr sollen je Aktie 1,32 Euro und damit zehn Prozent mehr als noch für 2023 gezahlt werden, wie der MDax-Konzern am Donnerstag in Berlin und München mitteilte.