Trump hat bereits mit anderen herausstechenden Personalien für Furore gesorgt: So will er einen TV-Mann - den politisch unerfahrenen Fox-News-Moderator und Ex-Soldaten Pete Hegseth - an die Spitze des Verteidigungsministeriums setzen und einen ultraradikalen ehemaligen Kongressabgeordneten - den Hardliner Matt Gaetz - an die Spitze des Justizressorts. Mit diesen überraschenden Vorstössen für die beiden politisch gewichtigen Ministerien hat der 78-Jährige selbst einige Parteikollegen perplex gemacht. Die Kennedy-Personalie kommt nun hinzu - wenn auch weniger überraschend.