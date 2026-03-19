Falls es wegen einer weiteren Eskalation im Nahen Osten aber zu einer Rezession kommt, würde sich das laut ihm vor allem im Hochbau spürbar machen. «Dieser Bereich ist anfälliger für konjunkturelle Schwankungen.» Im Tiefbau habe man hingegen mehrheitlich öffentliche Kunden, die auch in schwierigen Zeiten weiter investieren würden.