Wyss: Zeit für etwas Neues

Implenia sei nach einer umfassenden Transformation optimal aufgestellt, könne weiterhin profitabel wachsen und sei bereit für eine nächste Strategiephase, sagte Wyss an der Halbjahreskonferenz am Hauptsitz des Konzerns in Opfikon. Nach 6,5 Jahren an der Spitze sei es Zeit für etwas Neues.