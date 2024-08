Neuer Divisionsleiter

Zudem kommt es zu einem Wechsel in der Führung der Division Civil Engineering (Tiefbau und Tunnel). Christian Späth trete auf Ende Monat zurück und nehme extern eine neue Herausforderung an. Sein Nachfolger werde per 1. September Erwin Scherer. Er ist seit 2019 bei Implenia für den Tunnelbau und damit verbundene Infrastrukturprojekte in den europäischen Märkten verantwortlich. Zuvor war er bei verschiedenen grossen Tunnelbau-Unternehmen tätig.