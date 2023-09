Der Baukonzern Implenia verkauft eine Liegenschaft in Wetzikon an die Siska Immobilien AG. Gleichzeitig habe Implenia von der Käuferin den Auftrag erhalten, das Projekt in den kommenden Jahren zu entwickeln, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Finanzielle Angaben wurden nicht gemacht.

27.09.2023 09:44