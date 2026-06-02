Nun soll es deutlich schneller vorwärts gehen. In ein bis drei Jahren will Implenia den Umsatz um bis zu eine Milliarde Franken steigern. Damit würden rund 4,5 Milliarden Franken erreicht bei einer EBIT-Marge von 4,5 Prozent. So würde der Betriebsgewinn rechnerisch auf rund 200 Millionen Franken klettern. 2025 hatte Implenia einen EBIT von 140,5 Millionen Franken erzielt.