In der Schweiz hat Implenia zusammen mit den Partnern Walo Bertschinger AG, Kästli Bau AG und Weibel AG (zusammen ARGE Niesen) vom Bundesamt für Strassen den Zuschlag für die Gesamterneuerung des Autobahnabschnitts zwischen Thun Süd und Spiez erhalten, heisst es am Dienstag in einer Mitteilung. Das gesamte Auftragsvolumen dieses Projekts liege bei 100 Millionen Franken, der Anteil von Implenia bei 25 Millionen. Baubeginn sei im zweiten Quartal 2024, die Fertigstellung für das erste Quartal 2028 geplant.