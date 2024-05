Ferner wurde Matthias Walker neu in das Leitungsgremium des Verbands gewählt, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Walker ist Managing Director & Vice-President of the Board of Directors bei Mazda (Suisse). Der Vorstand wächst damit auf sechs Personen an. Die beiden zur Wiederwahl stehenden Vorstandsmitglieder, Helmut Ruhl und Matthias Walker, wurden für weitere drei Jahre im Amt bestätigt.