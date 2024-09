Das Zuger Stimmvolk den schlankeren Gegenvorschlag zur Transparenz-Initiative der Jungen Alternative angenommen. Damit werden nur die Grundsätze der Parteienfinanzierung in die Verfassung geschrieben, die Details dagegen sollen in einem Gesetz geregelt werden. Der Gegenvorschlag wurde mit einem Ja-Stimmenanteil von 52 Prozent angenommen, die Verfassungsinitiative mit einem Nein-Stimmenanteil von 54 Prozent verworfen. Zug hatte bereits am 9. Juni über diese Vorlage abgestimmt. Die damalige Abstimmung wurde aber wegen Problemen bei der Auszählung für ungültig erklärt.