Parlament ohne linke Parteien

In Budapest sass tags darauf auf einer Bank am Batthyani-Platz ein 88-jähriger Rentner, der in der Umgebung wohnt. Seinen Namen wollte er nicht nennen. Als alter Sozialdemokrat bedauere er es, dass im neuen Parlament keine einzige linke Partei vertreten ist, sagte er. Die sozialdemokratische Demokratische Koalition (DK) kam gerade Mal auf 1,2 Prozent der Stimmen und scheiterte damit klar an der Fünf-Prozent-Hürde. Die Ungarische Sozialistische Partei, die noch von 1994 bis 1998 und 2002 bis 2010 den Ministerpräsidenten gestellt hatte, trat gar nicht erst an. Zu Magyar meinte der Rentner: «Um zu wissen, wie der Pudding schmeckt, muss man ihn kosten.»/kl/gm/DP/jha