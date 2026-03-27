Bei der Wahl am Dienstag konnte kein politisches Lager eine klare Mehrheit holen. Frederiksens Sozialdemokraten wurden zwar mit 21,8 Prozent der Stimmen erneut stärkste Partei, verloren aber zwölf Mandate und schnitten so schlecht ab wie zuletzt vor mehr als einem Jahrhundert. Auch ihren rechtsliberalen Koalitionspartner straften die Wähler ab: Die Partei Venstre von Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen erzielte mit 10,1 Prozent das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte. Am Mittwoch reichte Frederiksen den Rücktritt ihrer Regierung bei König Frederik X. ein.