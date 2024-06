Laut dem Marktreport haben knapp die Hälfte der Befragten in den letzten zwei Jahren eine Modernisierung durchgeführt. Die Verantwortlichen mehrerer Einkaufszentren gaben zudem an, in nächster Zeit in die Modernisierung zu investieren und ihr Shoppingcenter «revitalisieren» - sprich: Geld in deren Wiederbelebung stecken - zu wollen.