Insgesamt waren auf den Websites der Unternehmen und der Personaldienstleister per Mitte August 226'697 Stellen ausgeschrieben, wie dem am Mittwoch publizierten «Jobradar» des Personalunternehmens X28 für das dritte Quartal 2025 zu entnehmen ist. Von diesen richteten sich rund 10 Prozent oder 22'673 Stellenangebote an Führungskräfte.