Gleichzeitig nahm auch die Anzahl an unbewohnten Wohnungen, die zur Miete angeboten wurden, ab. Am 1. Juni 2025 wurden 37'194 Wohnungen zur Miete angeboten. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang um 3229 Mietwohnungen, was einem Rückgang um 8 Prozent entspricht. Schon in den letzten 5 Jahren verringerte sich das Angebot an leer stehenden Mietwohnungen laut BFS kontinuierlich. Die meisten Leerwohnungen haben drei oder vier Zimmer.