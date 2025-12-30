Im Tessin und in der Westschweiz sind die Sorgen am grössten: 59 Prozent im Tessin bezeichnen ihre Situation als angespannt, schwierig oder gar kritisch. In der Westschweiz sind es sogar 61 Prozent. Dagegen machen sich in der Deutschschweiz mit 52 Prozent über die Hälfte der Befragten keine Sorgen um ihren Kontostand.