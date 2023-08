«Die dunklen Wolken in der Tech-industrie haben sich klar verdichtet», sagte der Direktor des Branchenverbands Swissmem, Stefan Brupbacher, am Dienstag an einer Medienkonferenz zum Geschäftsgang der Industrie im ersten Semester. Die Erholung nach der Coronapandemie flache seit einigen Quartalen ab.