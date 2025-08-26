Nach der schnellen Absage der Opposition, was das Aussprechen des Vertrauens angeht, rief Bayrou insbesondere das Rassemblement National und die Linkspartei auf, «nachzudenken» und auf ihre «spontanen Reflexe» zu verzichten. Denn auch wenn die beiden grundverschiedenen Parteien gemeinsam für einen Regierungssturz stimmten, bleibe die Frage, wie es danach weitergehen solle. Dem Nachrichtenmagazin «L'Express» sagte Bayrou: «Ich werde wie ein Hund kämpfen.»