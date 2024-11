Die Immobilienbranche macht in Genf das strenge Mieterschutzgesetz verantwortlich: So ist die Kluft zwischen den Bestandsmieten in langjährigen Mietverhältnissen und Angebotsmieten in keiner anderen Stadt so gross wie hier. Ein zentraler Treiber der Angebotsmieten ist jedoch der grosse Nachfrageüberschuss. Dass so viele Menschen in Genf wohnen wollen, hängt mit dem über lange Zeit extremen Beschäftigungswachstum in der Stadt zusammen.