Nur noch Flaschenbier

Bier sei neben Kaffee das meist nachgefragte Getränk an Bord der Fernverkehrszüge. Fahrgäste wünschten sich immer stärker ein breites Angebot, insbesondere von Flaschenbieren, so die Bahn. Der Anteil von gezapftem Bier sei in den vergangenen zehn Jahren von 50 Prozent auf rund 15 Prozent gesunken. Ab Februar 2025 will die Bahn die Auswahl an Flaschenbieren erweitern. «Gäste haben künftig die Auswahl zwischen sieben verschiedenen Bieren im Standardsortiment sowie einem zusätzlichen Aktionsbier.»