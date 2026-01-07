«Wir arbeiten an einer Wiederversorgung heute im Laufe des Tages», sagte ein Sprecher der Firma Stromnetz Berlin. Der Stromausfall war den Angaben zufolge der längste der Nachkriegsgeschichte in der Hauptstadt. Erst im vergangenen September hatte es nach einem Brandanschlag im Südosten der Stadt zu einem rund 60-stündigen Blackout geführt. Damals waren zunächst rund 50.000 Stromkunden von dem Störfall betroffen.