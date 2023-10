In Nidwalden und Appenzell Ausserrhoden bleiben die bisherigen Ständeratsmitglieder im Amt, und die FDP behält zwei ihrer Sitze. Hans Wicki schaffte die Wiederwahl in Nidwalden, und in Appenzell Ausserrhoden wurde Andrea Caroni im Amt bestätigt. Voraussichtlich wiedergewählt ist auch die Baselstädter Sozialdemokratin Eva Herzog.

22.10.2023 13:56