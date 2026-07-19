Ein Beispiel ist das Start-up Projekt Q, das sich mit komplexen Lösungen zur Überwachung von Gebäuden oder Gebieten beschäftigt - für zivile oder militärische Nutzung. In Tegel testet es dafür Radar, Drohnen, Audiosensoren, Kameras und andere Detektionssysteme. «Für uns ist Tegel entscheidend, weil es solche Flächen sonst in ganz Norddeutschland nicht gibt», sagt Geschäftsführer Felix Albrecht. Der Standort sei für seine Firma ideal, weil er Raum für Produktion, für Büros und für ausgiebige Tests der Systeme biete.