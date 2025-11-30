Zudem haben die Stimmberechtigten das neue Gesetz über die Standortentwicklung gutgeheissen. 25'641 Personen stimmten dafür, 12'793 dagegen. Der Ja-Anteil lag bei 66,7 Prozent. Mit verschiedenen Massnahmen, darunter Förderbeiträgen von insgesamt 150 Millionen Franken für Firmen, will die Regierung die Wettbewerbsfähigkeit des Kantons trotz der Einführung der OECD-Mindeststeuer erhalten.