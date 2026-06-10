Gute Nachricht für Working Poor

Die Befürworter des Mindestlohns betonen die klare Annahme der Initiativen an der Urne - in Winterthur sprachen sich 66 Prozent dafür aus, in Zürich fast 70 Prozent. Für Caritas Zürich ist das Urteil eine guten Nachricht für Menschen, de nicht von ihrem Lohn leben können. Der Entscheid bestätige die Organisation in ihrer täglichen Arbeit im Dienste der Working Poor.