Unter Vorbehalt eines erfolgreichen Abschlusses der Verhandlungen wolle der Verwaltungsrat von Ina Invest, den Aktionärinnen an der GV am 31. März 2025 die Fusion mit der Cham Group unterbreiten, wie die Immobiliengesellschaft am Donnerstag mitteilte. Gestützt auf bisherige Bewertungsüberlegungen und eine Portfoliobewertung durch Wüest Partner sollen die Ina-Aktionäre eine Beteiligung von 34 Prozent an der fusionierten Gesellschaft halten.