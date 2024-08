Für das Projekt an der Schaffhauser Strasse in Zürich etwa, bei dem 60 Wohnungen entstehen sollen, sei die Baubewilligung im ersten Halbjahr 2024 erteilt worden. «Es sind keine Rekurse eingegangen und die Arbeiten wurden vor Kurzem aufgenommen», so Pointet. Dagegen ist an der «Rue du Valais» in Genf noch ein Rekurs hängig, wobei der Baustart im ersten Quartal 2025 erfolgen soll.