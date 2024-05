Zwölf Jahre später als ursprünglich geplant kann in Frankreich der neue Meiler des Atomkraftwerks Flamanville ans Netz gehen. Frankreichs Atomaufsichtsbehörde ASN genehmigte die Inbetriebnahme des Reaktors am Ärmelkanal am Dienstag. Somit könne der betreibende Stromkonzern EDF damit beginnen, das Werk mit Brennstoff zu beladen. EDF plant, im Sommer erstmals Strom in dem Reaktor zu produzieren.