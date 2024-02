Die New Yorker Börsen hatten am Vortag angezogen. Zahlen grosser Tech-Konzerne bestätigten dort nach US-Börsenschluss den positiven Trend. Mit Amazon und Meta sorgten die starken Zahlen zweier Technologie-Riesen bei deren Aktien für vorbörsliche Kurssprünge um 7 beziehungsweise 17 Prozent. Dies hält die Stimmung an der Nasdaq-Börse am Freitag wohl weiter hoch. Ein weiteres Rekordhoch könnte auch dort winken.