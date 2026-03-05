Die Aktien von Lufthansa haben die Rückkehr in den deutschen Leitindex Dax verpasst. Wie der zur Deutschen Börse gehörende Index-Anbieter Stoxx am späten Mittwochabend mitteilte, bleibt im Dax alles unverändert. Die Fluggesellschaft konnte sich bis zuletzt Hoffnungen auf einen Aufstieg machen. Die Lufthansa war mehr als 30 Jahre lang Dax-Mitglied, bevor sie wegen der Verwerfungen infolge der Corona-Pandemie 2020 aus dem Leitindex ausscheiden musste.