Für ausländische Unternehmen sei der indische Markt komplex und herausfordernd, schrieb das Seco. Die Efta-Länder sind im Abkommen verpflichtet, sich für Investitionen in Indien zu engagieren. Ziel sind Investitionen von 100 Milliarden US-Dollar in Indien und eine Million Jobs in den 15 Jahren ab Inkrafttreten des Abkommens.