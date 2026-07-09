DELHI (awp international) - Indien will mehr Uran aus Australien für die Stromerzeugung in Atomkraftwerken importieren. «Heute haben wir eine wichtige Einigung im Bereich der Nuklearenergie erzielt», sagte der indische Premierminister Narendra Modi laut seinem Büro während eines Besuchs in Melbourne. Die Einigung werde den Weg für die Uranlieferung aus Australien öffnen und «unseren Zielen bei sauberer Energie neue Stärke verleihen».