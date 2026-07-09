Das bevölkerungsreichste Land der Erde treibt angesichts seines wachsenden Energiebedarfs den Ausbau der Kernkraft voran. Ziel ist es nach eigenen Angaben, die derzeit installierte Kraftwerkskapazität bis 2047 von derzeit 8,78 Gigawatt auf 100 Gigawatt zu erhöhen.
Australien verfügt über die weltgrössten bekannten Uranvorkommen. Beide Seiten hätten jetzt die nötigen Verwaltungsregeln vereinbart, damit Australien Uran nach Indien «für ausschliesslich friedliche Zwecke» exportieren könne, teilte das Aussenministerium in Neu-Delhi nach den Gesprächen Modis mit seinem australischen Amtskollegen Anthony Albanese mit. Beide Seiten machten keine Angaben über Lieferumfang oder Zeiten.
Nuklearkooperation
Bereits 2015 war ein Abkommen zwischen beiden Ländern über die Zusammenarbeit bei der zivilen Nutzung der Kernenergie in Kraft getreten. Laut einem Bericht des australischen Bergbauunternehmens Cauldron Energy für das Parlament vom Januar dieses Jahres gab es anfänglich kleinere Lieferungen. «Australien beliefert Indien derzeit nicht regelmässig.»
Modi war zum jährlichen Gipfeltreffen beider Länder nach Melbourne gereist. Unter anderem kündigten sie an, ihre Verteidigungs- und Sicherheitskooperation in der Indio-Pazifik-Region stärken zu wollen./dg/DP/jha
(AWP)