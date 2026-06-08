Laut dem Schiffsdatendienst MarineTraffic befand sich der 134,85 Meter lange Tanker nahe der Küste Omans im Persischen Golf. Er fuhr demnach unter der Flagge Palaus. Unweit des Aufenthaltsorts befindet sich die für den weltweiten Handel wichtige Strasse von Hormus, die derzeit de facto durch den Iran blockiert wird.
Der Tanker habe zum Zeitpunkt des Brands keine Ladung gehabt, berichteten die Zeitung «The Indian Express» und andere indische Medien unter Berufung auf das Ministerium. Die Hintergründe des Vorfalls würden von den indischen Behörden derzeit untersucht./dg/DP/men
(AWP)