Die indische Regierung hat mit sofortiger Wirkung den Import von Laptops, Tablets und anderen Computern eingeschränkt. Der Import sei nun nur noch mit einer speziellen Genehmigung möglich, teilte das Handelsministerium in Neu Delhi am Donnerstag mit. Örtliche Medien berichteten unter Berufung auf Analysten, dass die Entscheidung zu mehr Elektronikproduktion in Indien führen soll.

04.08.2023 06:35