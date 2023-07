Nach Russlands Aufkündigung des Abkommens zum Export ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer schränkt Indien seinen Reisexport ein. Weisser Reis, bei dem es sich nicht um Basmati-Reis handelt, dürfe ab sofort nicht mehr exportiert werden, teilte das Ministerium für Verbraucherangelegenheiten am Freitag in Neu Delhi mit. Dabei handle es sich rund um einen Viertel des gesamten Reisexports. Mit dieser Massnahme sollen die gestiegenen Reispreise für Konsumenten in Indien gesenkt werden, hiess es. Beim restlichen Reis gebe es keine Änderungen in den Exportrichtlinien.

21.07.2023 18:56