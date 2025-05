Die entscheidende Frage wird in den nächsten Stunden und Tagen sein, ob sich beide Seiten an die Waffenruhe halten. Nach der Einigung teilte der indische Flottillenadmiral Ravi Nair mit, «die Armee, die Luftstreitkräfte und die Marine seien angewiesen worden, sich an diese Vereinbarung zu halten».