Mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 4,18 Billionen Dollar habe Indien Japan als viertgrösste Volkswirtschaft der Welt ersetzt «und dürfte Deutschland in den nächsten zweieinhalb bis drei Jahren vom dritten Platz verdrängen, erklärte die Regierung in einer Jahresendbilanz am späten Montag. Bis 2030 werde ein BIP von 7,3 Billionen Dollar prognostiziert.
Eine offizielle Bestätigung der Daten steht aber noch aus: Endgültige BIP-Daten werden erst 2026 veröffentlicht. Der Internationale Währungsfonds IWF geht davon aus, dass Indien Japan im nächsten Jahr überholen wird. Dabei sieht der IWF das indisches BIP bei 4,51 Billionen Dollar und die japanische Wirtschaftsleistung bei 4,46 Billionen Dollar.
»Indien ist unter den am schnellsten wachsenden grossen Volkswirtschaften der Welt und ist gut positioniert, diese Dynamik aufrechtzuerhalten«, hiess es weiter in der Regierungsbilanz. Das fortgesetzte Wachstum spiegele Indiens »Resilienz angesichts anhaltender globaler Handelsunsicherheiten" wider.
Die optimistischen Aussichten der Regierung in Neu Delhi erfolgen trotz einer komplizierten wirtschaftlichen Lage des Landes: Die USA hatten Indien im August wegen des Kaufs russischen Öls enorme Zölle auferlegt.
Andere Masseinheiten liefern allerdings eine etwas weniger rosige Einschätzung als die indische Regierungsbilanz: Pro Kopf lag das indische BIP 2024 bei 2694 Dollar - zwölfmal weniger als das japanische Pro-Kopf-BIP von 32.387 Dollar und 20 Mal weniger als das deutsche von 56.103 Dollar.
