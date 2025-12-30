Eine offizielle Bestätigung der Daten steht aber noch aus: Endgültige BIP-Daten werden erst 2026 veröffentlicht. Der Internationale Währungsfonds IWF geht davon aus, dass Indien Japan im nächsten Jahr überholen wird. Dabei sieht der IWF das indisches BIP bei 4,51 Billionen Dollar und die japanische Wirtschaftsleistung bei 4,46 Billionen Dollar.