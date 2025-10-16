DELHI (awp international) - Indien ist zu höheren Energieimporten aus den USA bereit - lässt aber offen, ob es seine umstrittenen Öleinfuhren aus Russland stoppen wird. «Was die USA betrifft, sind wir seit vielen Jahren bestrebt, unsere Energiebeschaffung auszuweiten», teilte der Sprecher des Aussenministeriums in Neu-Delhi, Randhir Jaiswal, mit. Das habe sich in den vergangenen zehn Jahren stetig weiterentwickelt. Jaiswal ging allerdings nicht direkt auf eine Erklärung des US-Präsidenten Donald Trump ein, wonach Indien künftig kein Öl mehr aus Russland beziehen werde.